Конфликт в колонии под Самарой произошел из-за ссоры заключенных

САМАРА, 11 февраля. /ТАСС/. Конфликт в колонии №5 в Самарской области произошел в результате ссоры заключенных. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

В конфликте пострадали 17 человек, все они госпитализированы, состояние 16 удовлетворительное, еще одного - средней тяжести.

"Я встретилась лично с каждым из пострадавших, посмотрела, в каких условиях они находятся: жалоб на содержание нет. <…> По словам одного из заключенных, который работает в хозблоке, обеспечивающем деятельность колонии, конфликт возник из-за того, что осужденные из других отрядов просят [работников] хозблока проносить сигареты и незаконные предметы. Между осужденным из хозблока и заключенным из другого отряда на этой почве произошла ссора, которая вылилась в драку", - сказала она.

В пятницу, 8 февраля, в колонии подрались два отряда заключенных, которые также устроили пожар. Сейчас в исправительном учреждении содержатся 790 человек, впервые осужденных к лишению свободы.