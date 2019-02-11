Задержанная в Финляндии россиянка Тэрада направила обращение главе финского минюста

ХЕЛЬСИНКИ, 11 февраля. /ТАСС/. Задержанная в Финляндии по запросу американских властей гражданка России Мира Тэрада направила обращение главе финского министерства юстиции Антти Хяккянену с требованием отпустить ее на свободу. Об этом сообщил в понедельник журналистам доверенное лицо Тэрады Яли Райта.

"Обращение было направлено по электронной почте 8 февраля и обычным письмом. Письмо должно прийти адресату во вторник 12 февраля", - сказал он.

В тексте письма, которое представил Райта, россиянка, в частности, указывает, что у финской стороны "нет оснований удерживать ее в тюрьме против ее воли" и что она "не совершила никакого преступления в Финляндии".

В январе суд региона Варсинайс-Суоми оставил Тэраду под арестом и отказал ей в освобождении под подписку о невыезде, она содержится в тюрьме Турку. Всего в финских тюрьмах россиянка находится в течение почти двух месяцев.

Суд не рассматривал вопрос экстрадиции Тэрады в США, это решение будут принимать чиновники минюста Финляндии после получения рекомендации Верховного суда. Необходимые для запуска этой процедуры документы от американских властей финской стороне уже поступили. Советник минюста Юхани Корхонен сообщил ТАСС, что сроки принятия решения сложно назвать, поскольку Верховному суду еще только предстоит вынести свой вердикт. По его словам, ситуация, вероятно, решится в марте.

Дело россиянки

Россиянка Мира Тэрада 1988 года рождения (до 2017 года - Оксана Вовк) задержана 15 декабря пограничной службой Финляндии в аэропорту города Вантаа, она следовала из Санкт- Петербурга транзитом в Испанию. Задержание произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей. Тэрада сообщила, что американские власти обвиняют ее в том, что в период проживания в США с 2013 по 2016 год она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Свою вину женщина отрицает.

Финские власти в соответствии с финско-американским соглашением о взаимной выдаче преступников затребовали у американской стороны доказательства обоснованности обвинений, после изучения которых Министерство юстиции Финляндии примет решение о том, депортировать российскую гражданку в США или выпустить на свободу. Для предоставления дополнительных документов из Вашингтона установлен крайний срок - 29 января 2019 года.

Россиянке назначен бесплатный адвокат. Она имеет возможность звонить в посольство и родственникам.