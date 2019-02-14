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Прорыв трубы оставил без отопления девять домов в Южно-Сахалинске

Уже вторую неделю в регионе фиксируются аномальные холода до минус 30 градусов мороза

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Жители девяти домов планировочного района Южно-Сахалинска Луговое остались без теплоснабжения в четверг из-за образовавшегося в трубе отверстия. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

"Повреждение на теплотрассе, произошел прорыв. Свищ в трубах оставил без тепла несколько сотен человек", - сообщил собеседник агентства.

По информации мэрии, социально значимые объекты не пострадали, они функционируют в штатном режиме. Идет работа по устранению повреждений.

По информации синоптиков, уже вторую неделю на Сахалине фиксируются аномальные холода. Температура воздуха ночью достигает отметки минус 30 градусов мороза. Сейчас в Южно-Сахалинске минус 19 градусов.

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РоссияСахалинская область
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