Мосгорсуд 25 февраля рассмотрит жалобу на продление ареста футболистам Мамаеву и Кокорину

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд 25 февраля проверит законность продления срока ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

"Рассмотрение апелляционных жалоб на постановление судьи, которым продлен срок содержания под стражей Мамаеву и Кокорину, состоится 25 февраля, в 15:15 мск, в Московском городском суде", - сказала представитель суда.

Ранее Тверской суд Москвы продлил арест до 8 апреля футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу и Александру Протасовицкому.

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и его друг Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Первый произошел утром у гостиницы "Пекин", когда несколько мужчин напали на водителя Mercedes Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь автомобиля, который принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор государственного научного центра "НАМИ" Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

Фигурантам уголовного дела были предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". Позже, когда были получены результаты медицинской экспертизы, следствие переквалифицировало обвинение Кокорину и Мамаеву со статьи "Побои" на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Им вменяется также ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.