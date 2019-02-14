В Москве арестовали фигурантов дела об убийстве арбитражного управляющего в 2016 году

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал на два месяца предполагаемого заказчика похищения и убийства арбитражного управляющего, совершенных в 2016 году, и трех обвиняемых в совершении этих преступлений. Об этом ТАСС сообщила в четверг старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Были получены данные, указывающие на причастность 45-летнего жителя столицы и троих соучастников к преступлениям. В настоящее время обвиняемым по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.

По ее словам, сейчас следователи проверяют фигурантов на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы.

По данным следствия, заказчик вступил в сговор со своими знакомыми, чтобы убить 55-летнего арбитражного управляющего, который сопровождал процедуру его банкротства в Арбитражном суде Москвы. В ноябре 2016 года, полагают в СК, обвиняемые похитили мужчину и вывезли его из Москвы. В апреле 2017 года тело мужчины было обнаружено в лесополосе на территории Подмосковья.

Фигурантам дела в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение, совершенное с применением насилия, оружия, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений") и ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, сопряженное с похищением человека").