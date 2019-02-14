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Дело Алексея Улюкаева

Улюкаев отказался участвовать в заседании суда о снятии ареста с его имущества

Как пояснила адвокат Лариса Каштанова, бывший министр экономического развития "просто не захотел" участвовать в заседании

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии за взятку, отказался участвовать в заседании суда, посвященном снятию ареста с его имущества. Об этом корреспондент ТАСС сообщает из Замоскворецкого суда Москвы.

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"Мой доверитель отказался участвовать в заседании, он просто не захотел. Попросил, чтобы заседание проходило без его участия", - сказала адвокат Лариса Каштанова.

15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина в размере $2 млн.

При исполнении приговора возникла правовая коллизия, вследствие которой приставы не могли взыскать штраф, так как деньги на счете Улюкаева были заблокированы до исполнения приговора суда, который, в свою очередь, не мог быть исполнен до оплаты штрафа. В октябре 2018 года Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил заявление судебных приставов о снятии ареста с части имущества экс-министра, что позволило взыскать необходимую сумму для оплаты штрафа.

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Улюкаев, Алексей ВалентиновичРоссияДело Алексея Улюкаева
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