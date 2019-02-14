Суд продлил до 18 мая арест двоим обвиняемым участникам конфликта в "Москва-Сити"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг продлил до 18 мая арест двоих участников конфликта с охранниками на территории комплекса "Москва-Сити" - Эльдара Хамидова и Магомеда Исмаилова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Хамидову и Исмаилову меры пресечения в виде содержания под стражей до 18 мая", - сказал собеседник агентства, добавив, что всего срок содержания под стражей продлен до 1,5 года.

Следователь в суде сообщил, что до 18 мая планирует завершить сбор доказательств и проведение экспертиз. "Дело представляет особую сложность. Появляются новые доказательства, новые обстоятельства. Двое фигурантов дела скрываются, их розыск также проводится", - сказал следователь.

Прокурор заявил в суде, что до передачи дела из Следственного комитета по Москве в Главное следственное управление СК РФ при расследовании были допущены ошибки. На новом этапе расследования, по словам прокурора, следствие идет в соответствии с законом. "Нами проверяется ход расследования дела, волокиты не обнаружено, следствие ведется интенсивно", - сказал прокурор.

Обвиняемые в суде заявили о невиновности и просили смягчить меру пресечения на домашний арест или залог.

"По делу идет невероятное нагнетание. Следствие передопрашивает свидетелей, проводит новые экспертизы. Защита не понимает причин такой политики следствия, потому что для этого нет никаких законных оснований", - заявила адвокат Татьяна Прилипко.

О перестрелке

По данным СК РФ, вечером 17 ноября 2017 года на территории комплекса "Москва-Сити" между охранниками двух посетителей произошел конфликт, закончившийся перестрелкой. Он начался после того, как частные охранники сделали замечание водителю Mercedes за нарушение правил парковки. Были ранены шесть человек, в том числе два работника ФГУП "Охрана" Росгвардии. По факту перестрелки возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц, хулиганстве и незаконном обороте оружия.

В рамках уголовного дела под арестом уже более года находятся два участника конфликта. Эльдар Хамидов, раненный в плечо во время перестрелки и управлявший, по версии следствия, автомобилем, на котором скрылись с места происшествия стрелявшие, обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц"), ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору") и статье 222 УК РФ ("Незаконное хранение оружия"). Магомеду Исмаилову изначально было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), а почти через год добавлено обвинение в покушении на убийство. Фигуранты вину не признают, оружие до сих пор не найдено следствием.

Один из пострадавших в перестрелке, работавший в ЧОП, скончался. В материалах дела есть показания свидетелей о причастности Хамидова и Исмаилова к перестрелке во время конфликта.

Кроме того, возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении двух работников ФГУП "Охрана" Росгвардии Дмитрия Якобсона и Кирилла Титоренко, участвовавших в перестрелке. Ранее следствие обнаружило следы стрельбы на их оружии. Дело выделено в отдельное производство.