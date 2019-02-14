В Петербурге задержали троих подозреваемых по делу о незаконной банковской деятельности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала троих подозреваемых по делу о незаконной банковской деятельности, в рамках которого в Петербурге ранее были проведены около 20 обысков. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"За сутки полицейские провели 18 обысков у фигурантов уголовного дела, которые в течение нескольких лет получали доход от незаконной банковской деятельности. По подозрению в совершении указанного преступления задержаны трое граждан в возрасте от 39 до 54 лет", - сказали в управлении.

Полицейскими установлено, что с начала 2017 года по настоящее время подозреваемые создали и зарегистрировали на подставное лицо коммерческий банк, но необходимую лицензию для его деятельности не получили. В специально организованных офисах они открыли и вели банковские счета, осуществляли переводы денежных средств, а также кассовое обслуживание и инкассацию денег. Обналиченные средства подозреваемые передавали "клиентам" наличными в рублях, при этом доход мошенников составлял не менее 12% комиссии от обналиченной суммы. Так, злоумышленники обналичили не менее 300 млн рублей и извлекли преступный доход в сумме около 36 млн рублей.

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, речь идет о Петре Токареве, бизнесмене Владиславе Рейне и местном жителе по фамилии Фалько. Первым двум уже предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. В четверг Смольнинский районный суд Петербурга в качестве меры пресечения избрал им запрет определенных действий, в частности, выход за пределы жилого помещения, за исключением случаев получения медицинских, бытовых и иных услуг, необходимых им для жизнедеятельности, использование интернета.