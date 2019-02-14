ФСБ в Крыму задержала трех подозреваемых в участии в террористической организации

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю задержали трех подозреваемых в участии в запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что утром сотрудники ФСБ проводили обыски у данных жителей Красногвардейского района республики, подозреваемых в участии запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

"В ходе обысков обнаружена и изъята литература экстремистской направленности, а также компьютерная техника и средства связи. Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела в организации и участии в деятельности этой террористической организации по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация и участие в деятельности террористической организации").