"Яблоко" просит Генпрокуратуру проверить дело о незаконной агитации в Псковской области

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Партия "Яблоко" обратилась в Генпрокуратуру в связи с возбуждением уголовного дела о нарушении ее псковским отделением законодательства о предвыборной агитации. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе партии.

13 февраля в офисе псковского регионального отделения "Яблока" прошел обыск. Следователи изъяли жесткие диски и документы, свидетельствующие о заказе листовок с незаконной, по мнению правоохранителей, агитацией в сентябре 2018 года в ходе избирательной кампании по выборам губернатора. Листовки призывали избирателей прийти на выборы и поставить у фамилии каждого кандидата крест, сделав таким образом бюллетень недействительным. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 141 УК РФ ("Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав").

В заявлении председателя "Яблока" Эмилии Слабуновой, распространенном в четверг, говорится, что партия требует "провести проверку всех обстоятельств возбуждения этого уголовного дела". Как уточнили в пресс-службе, соответствующий запрос был направлен генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.

В заявлении говорится также, что партия считает уголовное дело "политически мотивированным". "Мы требуем немедленного прекращения этого дела в связи с отсутствием события преступления в действиях всех его фигурантов", - подчеркивается в заявлении.