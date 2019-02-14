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Бывший мэр города Шахты Ростовской области арестован по подозрению в превышении полномочий

По данным следствия, подозреваемый незаконно предоставил в аренду предпринимателю земельный участок с завышенной площадью, государственная собственность на который не разграничена

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 февраля. /ТАСС/. Суд арестовал бывшего мэра города Шахты Ростовской области Дениса Станиславова по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Денис Станиславов был задержан по подозрению в преступлении по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По версии следствия, подозреваемый незаконно предоставил в аренду предпринимателю земельный участок с завышенной площадью, государственная собственность на который не разграничена, для строительства жилого дома. Участок предоставлялся без проведения торгов, тем самым экс-мэр лишил других застройщиков возможности принять участие в торгах на право заключения договора аренды.

Станиславов был мэром города Шахты с 2011 по 2015 год.

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