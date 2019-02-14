Угроза взрыва на Киевском вокзале в Москве не подтвердилась

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Информация об угрозе взрыва на Киевском вокзале в Москве не подтвердилась, он работает в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД".

"Эвакуация на Киевском вокзале закончена в 18:25 мск. Вокзал работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что неизвестный сообщил в полицию об угрозе взрыва на Киевском и Ярославском вокзалах. На Ярославском вокзале проверочные мероприятия проходили без эвакуации.