Суд до 17 апреля продлил арест бывшему вице-президенту "Росгосстраха" Хачатурову

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы продлил арест до 17 апреля бывшему вице-президенту группы "Росгосстрах" Сергею Хачатурову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением суда продлен срок содержания под стражей Хачатурова на два месяца, всего на 12 месяцев, то есть до 17 апреля", - сказал собеседник агентства.

Изначально Хачатурову вменялась ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата"), но в августе обвинение было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), максимальный срок наказания по которой составляет 10 лет лишения свободы.

Сергей Хачатуров - брат бывшего основного владельца "Росгосстраха" Данилы Хачатурова. В 2016 году в документах компании Сергей Хачатуров указывался как конечный бенефициар "РГС холдинга", который тогда владел 52% "Росгосстраха". В 2017 году Данил Хачатуров передал контроль над универсальной компанией "Росгосстрах" банку "Открытие", в составе группы банка в августе 2017 года страховщик попал в периметр санации "Открытия" Центробанком. С 2015 года компания потерпела многомиллиардные убытки, которые объяснила проблемами рынка ОСАГО (55,7 млрд рублей убытка по итогам 2017 года).