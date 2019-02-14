Голубев: у властей Ростовской области не было нареканий к работе архитектора региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области не имели претензий к работе бывшего главного архитектора региона Алексея Полянского, арестованного судом 13 февраля на два месяца по подозрению в превышении должностных полномочий при выдаче разрешений на долевое строительство. Об этом в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Я оценивал и оцениваю Полянского как профессионала высокого уровня. Конечно, дальше будут разбирательства как положено, но очевидно, что все должно быть строго в соответствии с законом. В качестве главного архитектора [Полянский] качественно выполнял свою работу, во всех интересных проектах принимал активное и самое главное высокопрофессиональное участие", - сказал Голубев.

Ранее сообщалось, что 11 февраля губернатор освободил Полянского от должности. Следственное управление СК РФ по Ростовской области 12 февраля возбудило в отношении него уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ; п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Советский районный суд Ростова-на-Дону заключил Полянского под стражу до 10 апреля. Сам подозреваемый вину не признал, адвокат намерен обжаловать решение суда.

В тот же день следствие возбудило уголовные дела по той же статье в отношении главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина и главного архитектора Мартыновского района области Александра Корчиги. Они также арестованы на два месяца. По версии следствия, все трое подозреваются в незаконной выдаче и продлении разрешений на строительство многоквартирных жилых домов, что повлекло тяжкие последствия в виде нарушения прав более 60 участников долевого строительства, денежные средства которых были похищены.

С 2009 по 2011 год Полянский занимал должность главного архитектора города - директора департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону, с 2011 года - должность заместителя министра территориального развития, архитектуры и градостроительства - главного архитектора Ростовской области.