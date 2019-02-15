{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Благовещенске горит склад на площади 200 кв. метров

Пожару присвоен повышенный ранг сложности

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Пожар вспыхнул в пятницу на складе в Благовещенске, огонь охватил 200 кв. м, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Сообщение о пожаре в городе Благовещенске поступило в 05.45 (23.45 мск четверга), возгорание произошло в складском помещении по ул. Пионерской. Через четыре минуты огнеборцы уже прибыли на место. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, площадь горения составила 200 кв. м", - говорится в сообщении.

К месту были направлены дополнительные силы и средства. В тушении задействованы спасатели Благовещенского гарнизона в составе 21 человека и 8 единиц техники. Всего на месте работают 49 человек и 15 единиц техники.

Теги
РоссияАмурская область
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Атлантическом океане
Угроза цунами не объявлялась
Читать полностью