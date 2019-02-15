На складе в Краснодаре произошел пожар

КРАСНОДАР, 15 февраля. /ТАСС/. Почти 50 человек были привлечены к тушению пожара на площади 750 кв. метров на складе в Краснодаре в пятницу утром, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 04:10 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) 15 февраля 2019 года диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о возгорании по адресу город Краснодар, улица Новороссийская. В 04.20 по прибытию к месту пожара установлено, что происходит горение складского помещения на площади 200 кв. м. В 05:35 локализация пожара на площади 750 кв. метров", - говорится в сообщении.

Полностью пожар ликвидирован в 06:10. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

"От МЧС России на месте работало 15 единиц техники и 46 человек личного состава", - добавили в ведомстве.