Четыре человека в детском санатории в Перми заразились норовирусом

ПЕРМЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора выявили у двоих отдыхающих в санатории "Орленок" в Пермском крае детей и двоих сотрудников учреждения признаки норовируса. Об этом в пятницу сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по краю.

По информации Роспотребнадзора, 12-13 февраля 2019 года к медицинским работникам детского санатория "Орленок" обратились 11 детей с температурой до 38 градусов, с жалобами на боль в горле, кашель, насморк, у части детей была рвота. Детей поместили в изолятор, сняли симптомы заболевания, сейчас заболевших детей забрали родители для лечения в больницах по месту жительства.

"Специалистами отобраны пробы внешней среды, пищи, проведен осмотр и обследование сотрудников и детей. В результате лабораторного исследования у двух сотрудников санатория и двух детей выявлены возбудители норовирусной инфекции", - говорится в сообщении.

На сайте ведомства также сообщается, что в ходе проверки специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарного законодательства, после чего предписали временно закрыть пищеблок. Подготовлены материалы для передачи дела в суд.