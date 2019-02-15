Власти Воронежа продлили в школах карантин по ОРВИ и гриппу до 20 февраля

ВОРОНЕЖ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Воронежа приняли решение на три дня продлить карантин по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ), объявленный во всех школах города. Он продлится до 20 февраля, сообщила в пятницу ТАСС представитель пресс-службы городской администрации.

Ранее сообщалось, что с 7 по 17 февраля по рекомендации управления Роспотребнадзора по Воронежской области временно приостановлен учебно-воспитательный процесс во всех общеобразовательных учреждениях Воронежа. На карантин ушли более 100 тыс. школьников из 118 школ города.

"В общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования еще на три дня - до 20 февраля включительно - продлен карантин", - сказала собеседница агентства.

По последним данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю в регионе к врачам с признаками ОРВИ и гриппа обратились почти 19 тыс. человек, что на 55% больше показателей предыдущей недели. Более 70% заболевших - дети до 17 лет. По числу заболевших эпидпорог превышен на свыше 30%.

В регионе проживают более 2,3 млн человек, осенью прививки от гриппа получили порядка 1 млн жителей региона.