Полицейские выявили в Дагестане 120 тонн поддельного вина

ТАСС, 15 февраля. Сотрудники полиции обнаружили в Дагестане 120 тонн поддельного виноматериала и еще 11 тонн спирта. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из МВД по Республике Дагестан пресечено незаконное производство спиртосодержащей продукции. Противоправная деятельность осуществлялась на территории предприятия, у которого в 2011 году истек срок действия лицензии на производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции", - сказала она.

По ее словам, полицейскими обнаружены и изъяты металлические цистерны с 11 тоннами спирта и 120 тоннами виноматериала. В отношении генерального директора предприятия возбуждено уголовное дело по статье 171.3 УК РФ ("Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции").