Норвежский суд продлил на четыре недели арест россиянина, напавшего на женщину в Осло

ТАСС, 15 февраля. Окружной суд Осло продлил арест 20-летнего россиянина, напавшего с ножом на женщину в центре столицы Норвегии в середине января. Об этом сообщил в пятницу ТАСС его адвокат Ула Лунде.

"Он получил еще четыре недели ареста", - сказал адвокат. Ранее с россиянина были сняты обвинения в терроризме, теперь он обвиняется в покушении на убийство, напомнил защитник.

До этого гражданин РФ был признан невменяемым по итогам судебно-психиатрической экспертизы. Эксперты пришли к выводу, что в момент совершения преступления обвиняемый мог быть в состоянии, соответствующем психозу.

17 января россиянин ударил ножом женщину в супермаркете в центре Осло и попытался напасть на кассира, прибывший патруль задержал его неподалеку от магазина. По данным правоохранительных органов, преступник прибыл в Норвегию днем ранее транзитом через Швецию. Поводом для обвинения гражданина РФ в терроризме стало то, что он сам расценивал совершенное нападение как теракт. По словам адвоката, он также рассказывал о планах совершить террористические акты в Норвегии и других странах, при этом напомнив о событиях в Париже и Германии, когда экстремисты направляли грузовики в толпу людей.

Позже представитель россиянина рассказал, что арестованный отказался от прежних показаний. Он заявляет, что не планировал совершать террористическую атаку и приехал в Скандинавию как турист. По новой версии, в день совершения преступления обвиняемый был в неадекватном состоянии. Брат пострадавшей в результате нападения женщины сообщил, что она вышла из комы и успешно перенесла операцию.

30 января россиянина принудительно госпитализировали в психиатрическую больницу, где за ним наблюдали представители РФ.