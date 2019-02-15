СК возбудил уголовное дело о неправомерном расходе ФОМС в Ингушетии на 600 млн рублей

ТАСС, 15 февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело о неправомерном расходе 600 млн рублей из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования в Ингушетии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"По данным следствия, должностные лица территориального Фонда обязательного медицинского страхования Республики Ингушетия, республиканских министерства здравоохранения, управления ФНС России и министерства финансов в 2016 - 2018 годах использовали свои служебные полномочия вопреки интересам службы, что привело к фиктивному снижению на более чем 50 тыс. застрахованного количества неработающих граждан, проживающих на территории республики, а также к необоснованному повышению расходов бюджета федерального ФОМС на несуществующее количество работающего населения республики на сумму более 600 млн рублей", - сообщили в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Следствие устанавливает причастных к преступлению должностных лиц.