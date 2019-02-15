В Петербурге арестован подозреваемый в хищении металла из бизнес-парка "Ижора"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Колпинский районный суд Петербурга отправил в СИЗО бывшего сотрудника правоохранительных органов по делу о хищении металла с территории Ижорской промышленной площадки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела о массовых хищениях металла с территории Ижорской промышленной площадки были задержаны жители Колпино, в том числе бывший сотрудник правоохранительных органов Дмитрий Бланков. Следствие считает его одним из организаторов схемы многомиллионных хищений.

Бизнес-парк "Ижора" расположен в Колпино на территории Ижорского производственного комплекса. Площадь промышленной площадки, обслуживаемой компанией, составляет более 840 гектаров, на ней расположены около 1,5 тыс. объектов недвижимости, в том числе более 500 производственных и административно-бытовых помещений, действуют около 60 предприятий.