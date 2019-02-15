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В центре Москвы из-за замыкания из жилого дома эвакуировали более 200 человек

Пострадавших нет

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Более 200 человек эвакуировано из-за короткого замыкания в электрощитке в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Из жилого дома на Ленинском проспекте, дом 111, эвакуированы 230 человек из-за короткого замыкания в электрощитке в одной из квартир. Медицинская помощь никому не понадобилась", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

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