В центре Москвы из-за замыкания из жилого дома эвакуировали более 200 человек

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Более 200 человек эвакуировано из-за короткого замыкания в электрощитке в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Из жилого дома на Ленинском проспекте, дом 111, эвакуированы 230 человек из-за короткого замыкания в электрощитке в одной из квартир. Медицинская помощь никому не понадобилась", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.