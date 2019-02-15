СК возбудил дело в отношение экс-мэра Сунжи

МАГАС, 15 февраля. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении бывшего мэра Сунжи за нанесенный ущерб бюджету города на сумму более 5 млн рублей, говорится в опубликованном сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Ингушетии.

"По данным следствия, подозреваемый в 2017 году заключил с подрядной организацией ООО "ЕвроСтройМонолит" два контракта на капитальный ремонт здания мэрии и строительство дополнительного корпуса, и незаконно оплатил этой организации более 5 млн рублей бюджетных средств за работы, которые фактически выполнены не были, чем причинил ущерб бюджету города", - говорится в сообщении

Источник в силовых структурах региона сообщил ТАСС, что обвиняемым является Тимур Цечоев, который занимал пост мэра Сунжи с июня 2017 года по ноябрь 2018 года. На сайте следственного управления СК РФ по Ингушетии в ноябре 2018 года была размещена информация о возбуждении уголовного дела в отношении Цечоева по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий").