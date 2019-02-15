Суд продлил на месяц арест экс-главы дагестанского фонда ОМС Сулейманова

МАХАЧКАЛА, 15 февраля. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы продлил на месяц арест экс-руководителю дагестанского Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Магомеду Сулейманову, который обвиняется в создании преступного сообщества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Сегодня Советский районный суд Махачкалы продлил на один месяц арест Магомеду Сулейманову - до 17 марта 2019 года", - сказал собеседник агентства.

Магомед Сулейманов был задержан 17 августа 2018 года. По версии следствия, созданное им еще в 2010 году преступное сообщество с помощью поддельных документов похитило более 210 млн рублей средств фонда за якобы оказанные медицинские услуги. Позднее против Сулейманова возбудили еще одно дело - о превышении должностных полномочий. В правоохранительных органах полагают, что в 2015 году он, исполняя обязанности главы Махачкалы, незаконно предоставил в собственность ОАО "Даггаз" земельный участок.

Советский районный суд Махачкалы 19 августа 2018 года арестовал Сулейманова на два месяца, а 30 августа отстранил от должности директора республиканского фонда ОМС. 15 октября срок содержания обвиняемого под стражей был продлен до 17 ноября, а 2 ноября Сулейманов был освобожден от должности главы фонда. Позднее также было приостановлено членство Сулейманова в партии "Единая Россия", его вывели из политсовета регионального отделения партии.