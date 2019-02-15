CNN: как минимум четверо полицейских пострадали при стрельбе в Иллинойсе

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. По крайней мере четверо сотрудников полиции и несколько местных жителей пострадали в пятницу в результате стрельбы, открытой неизвестным в городе Аврора (штат Иллинойс). Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на представителей муниципалитета Авроры.

Состояние полицейских, доставленных в местные госпитали, оценивается как стабильное.

Ранее телекомпания со ссылкой на представителей полиции сообщила о том, что стрелявший задержан. По сообщению одного из очевидцев, на которого сослалась CNN, стрелявший был вооружен пистолетом.

К месту происшествия прибыли около 30 полицейских машин, несколько машин скорой помощи и пожарные машины. В расследовании инцидента, по сообщению CNN, участвуют агенты ФБР из офиса в Чикаго и сотрудники местной полиции.