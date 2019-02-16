В полиции рассказали о возможных мотивах устроившего стрельбу в Иллинойсе

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Гэри Мартин, открывший в пятницу стрельбу в здании компании Henry Pratt в городе Аврора (штат Иллинойс), непосредственно перед вооруженным нападением был уволен с предприятия, на котором работал 15 лет. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник городской полиции Авроры Кристен Зиман.

"Имеющаяся у нас информация указывает на то, что его уволили", - заявила она, видео ее выступления было размещено в Twitter управления полиции. Ей неизвестно, начал ли Мартин стрелять сразу после увольнения или же подготовил свою акцию. Зиман также подтвердила отсутствие сведений о судимости стрелявшего, ликвидированного полицейскими.

По словам Зиман, злоумышленник действовал в одиночку. Данных о вероятных сообщниках нет.

Вооруженное нападение произошло в пятницу в здании компании Henry Pratt, производящей трубопроводную арматуру и принадлежащей корпорации Mueller Water Products. Злоумышленник, как передавала телекомпания CNN со ссылкой на очевидца, открыл огонь из пистолета с лазерным прицелом. Прибывшая на место происшествия полиция ликвидировала нападавшего, оказавшего ожесточенное сопротивление и ранившего пятерых полицейских.

Полицейские, получившие огнестрельные ранения, госпитализированы. Их жизнь вне опасности, заверила шеф полиции Авроры.