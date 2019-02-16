В Индонезии Boeing 737 при посадке выкатился за пределы полосы

ТАСС, 16 февраля. Самолет индонезийской авиакомпании Lion Air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки в субботу в аэропорту города Понтианак (административный центр провинции Западный Калимантан). Об этом сообщает новостной портал Detik.

По данным авиаперевозчика, на борту лайнера Boeing 737 находились 182 пассажира и семь членов экипажа, никто из них не пострадал. Во время инцидента, по поступающей информации, в районе аэропорта шел сильный дождь и отмечена низкая видимость. Самолет совершал полет по маршруту Джакарта - Понтианак.

Работа аэропорта была приостановлена, в настоящее время происходит эвакуация лайнера на стоянку.