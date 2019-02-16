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Неизвестный украл из калужского банка более 14 млн рублей

Сообщается, что злоумышленник ночью проник в помещение одной из финансово-кредитных организаций

ТАСС, 16 февраля. Управление МВД РФ по Калужской области возбудило уголовное дело по факту кражи более 14 млн рублей из банка в Калуге. Об этом в субботу сообщается на сайте УМВД.

"Следственным подразделением УМВД России по городу Калуге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Кража"). Согласно материалам дела, в ночное время неизвестное лицо проникло в помещение одной из финансово-кредитных организаций областного центра, откуда похитило денежные средства на общую сумму более 14 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет об ограблении одного из банков в Калуге, которое произошло около недели назад.

Правоохранительными органами проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личности и местонахождения похитителя.

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РоссияКалужская область
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