В Смоленской области возбудили уголовное дело после выпадения из окна детей

ТАСС, 16 февраля. Смоленские следователи возбудили уголовное дело после того, как из окна трехэтажного дома в городе Сафоново выпали две девочки. Об этом сообщается в субботу на сайте управления СК по Смоленской области.

"[Вечером 15 февраля] поступило сообщение о том, что из окна третьего этажа одного из домов в городе Сафоново выпали две девочки 2015 и 2013 годов рождения. По данному факту следственными органами СК РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, девочки находились дома с матерью, которая оставила их в комнате без присмотра. "Следователи тщательно изучат условия проживания и воспитания детей. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) как матери, так и должностных лиц органов системы профилактики", - добавили в управлении.

Отмечается, что сейчас дети находятся в больнице. "Состояние потерпевших оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет", - уточнили в ведомстве.