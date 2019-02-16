Медицинская и психологическая помощь никому не потребовалась после обрушения в здании ИТМО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Медики продолжают дежурство рядом со зданием Санкт-Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), где произошло обрушение перекрытий и кровли. Медицинской и психологической помощи пока никому не потребовалось. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе городской станции скорой помощи.
- В университете в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия с пятого по второй этажи
- При обрушении перекрытий в здании университета в Санкт-Петербурге никто не погиб
- СК возбудил дело после обрушения перекрытий в здании университета в Петербурге
- Глава МЧС вылетел в Санкт-Петербург в связи с обрушением в университете
"На месте продолжают дежурить кареты скорой помощи. На данный момент пострадавших нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе.
Как передает с места корреспондент ТАСС, во дворе корпуса продолжают работать спасатели и дежурят медики, выдвижная лестница находится на уровне третьего этажа. На улице Ломоносова также находится многочисленная спецтехника МЧС и скорой помощи. В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ТАСС сообщили, что "психологическая помощь пока никому не понадобилась".
В субботу в здании ИТМО в центре Санкт-Петербурга произошло обрушение перекрытий с пятого этажа по второй. По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Из здания выведены более 80 человек. Помощь спасателей понадобилась 21 иностранному студенту, чтобы после обрушения выбраться из корпуса, вместе со студентами в заблокированных помещениях были преподаватели, которые покинули здание в последнюю очередь.
Власти Петербурга создали оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения в здании университета ИТМО, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лично выезжал на место.
Университетский корпус в доме №9 на улице Ломоносова располагается в здании Коммерческого училища, построенном в 1869-1871 годах, оно является объектом культурного наследия. В здании располагаются учебные аудитории и лаборатории.