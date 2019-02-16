Врио губернатора обсудил с Голиковой ситуацию с обрушением в здании вуза в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил по телефону с вице-премьером правительства РФ Татьяной Голиковой ситуацию с обрушением в здании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Об этом он сообщил журналистам на месте происшествия вечером в субботу.

"Звонила вице-премьер Татьяна Голикова, я ей доложил, что никакая помощь федерального центра не нужна, справляемся своими силами, сил и средств у нас хватает", - сказал Беглов.

Врио губернатора работает на месте происшествия, по его указанию создан оперативный штаб.

В субботу в здании ИТМО в центре Санкт-Петербурга произошло обрушение перекрытий с пятого этажа по второй. По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, погибших и пострадавших в результате происшествия нет, из здания выведены более 80 человек. В МЧС предварительной причиной ЧП назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ, Следственный комитет России по факту обрушения перекрытий возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ").