В здании ИТМО для разбора завалов установят опоры и снимут опасные конструкции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Специалисты МЧС установят опоры и уберут опасные нависающие конструкции для разбора завалов в корпусе университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в центре Санкт-Петербурга, где произошло сквозное обрушение перекрытий на нескольких этажах. Об этом рассказал журналистам глава МЧС России Евгений Зиничев после осмотра места ЧП, передает корреспондент ТАСС.

"Сейчас, как только Следственный комитет завершает свою работу, приступаем к работе уже мы. Изначально укрепляем перекрытия опорами, после этого снимаем угрожающие и нависающие конструкции и переходим к разбору завалов", - объяснил он.

В субботу в здании ИТМО в центре Санкт-Петербурга произошло обрушение перекрытий с пятого этажа по второй, а также кровли. Университетский корпус в доме № 9А на улице Ломоносова располагается в здании Императорского коммерческого училища, построенного в 1869-1871 годах и являющегося объектом культурного наследия регионального значения. В здании располагаются учебные аудитории и лаборатории.

По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, погибших и пострадавших в результате происшествия нет, из здания выведены более 80 человек. Помощь спасателей понадобилась 21 иностранному студенту, чтобы после обрушения выбраться с верхних этажей корпуса. Вместе со студентами в заблокированных помещениях были преподаватели, которые покинули здание в последнюю очередь.

Власти Петербурга создали оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения в здании университета ИТМО, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лично выезжал на место. Он отметил, что городские службы и МЧС работали слаженно, в результате происшествия никому не потребовалась медицинская помощь. Он поблагодарил спасателей за работу и сказал, что штаб будет работать, пока не будут разобраны завалы, чтобы убедиться, что под ними нет ни одного человека.

В МЧС предварительной причиной ЧП назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ, Следственный комитет России по факту обрушения перекрытий возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ").