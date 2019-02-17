В Башкирии сотрудник полиции подозревается в незаконной охоте

УФА, 17 февраля. /ТАСС/. Полицейский в Башкирии подозревается в незаконной охоте, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе МВД республики.

"По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, сейчас полиция устанавливает обстоятельства противоправного деяния. В отношении сотрудника проводится служебная проверка. Если его вина будет установлена, он будет привлечен к установленной законом ответственности", - сказал собеседник агентства.