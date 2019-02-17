Зрителей и сотрудников Мариинского театра эвакуируют после сообщения о "минировании"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Зрителей и сотрудников Мариинского театра в Санкт-Петербурге эвакуируют после анонимного сообщения о "минировании". Об этом ТАСС сообщила в воскресенье пресс-атташе театра Анна Касаткина.

"В адрес администрации Мариинского театра поступило анонимное сообщение о заминировании. Были приняты срочные меры по обеспечению безопасности. Зрители и сотрудники эвакуируются", - сказала собеседница агентства.

Вопрос о проведении вечерних спектаклей будет зависеть от результатов работы и выводов правоохранительных органов, добавила Касаткина.

Согласно афише театра, на главной сцене в полдень значится опера "Руслан и Людмила", в зале Прокофьева и Концертном зале детские спектакли - опера для самых маленьких "Храбрый заяц" и симфоническая сказка "История слоненка Бабара", на второй сцене в 13:00 мск - одноактные балеты.