Криминалисты центрального аппарата СК выехали на место обрушения в вузе Петербурга

ТАСС, 17 февраля. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства на место обрушения в Университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина для оказания всесторонней практической помощи, проведения необходимых следственных действий, установления наиболее полной картины произошедшего в Санкт-Петербурге, где произошло обрушение перекрытий в пятиэтажном здании на улице Ломоносова, направлены опытные криминалисты центрального аппарата СК России", - сказала Петренко.

После обрушения расследуется уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ").

Следствие устанавливает все причины и условия, повлекшие обрушение перекрытий. "Изучается техническая документация и порядок соблюдения правил безопасности при ведении строительных работ в учебном заведении", - добавила представитель СК.

Обрушение в корпусе университета ИТМО, который располагается в здании XIX века на улице Ломоносова в центре города, произошло в субботу, когда в здании шли занятия. Из корпуса были эвакуированы более 80 человек - студенты и преподаватели, в том числе 21 иностранный учащийся. Погибших и пострадавших, по данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, нет.