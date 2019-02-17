Сильный ветер осложняет работу специалистов на месте обрушения в вузе Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Сильный ветер осложняет работы по разбору завалов на месте обрушения в Университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил в воскресенье первый заместитель начальника Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу Дмитрий Легенький по итогам прошедшего в вузе заседания оперативного штаба по ликвидации последствий ЧП.

"Особенности сегодняшнего дня - это сильный ветер. Поэтому это прежде всего безопасность при выполнении работ. Ветер до 20 м/с, поэтому работы на высоте опасны", - сказал Легенький.

Сейчас на месте происшествия развернут кран, он находится в готовности к работе, добавил представитель ведомства. "Применение крана будет задействовано тогда, когда будет в полном объеме проведена оценка конструктива здания. Сейчас эту оценку провели с использованием инструментальных средств, и мы ожидаем уже непосредственно от специалистов решения и разрешения на проведение работ", - отметил он.

Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона приступили к проведению работ по демонтажу слабо закрепленных конструкций, уже завершены подготовительные работы по установке необходимых подпорных устройств. "Сотрудниками пожарно-спасательной службы [осуществляется] вынос наиболее ценного оборудования, которое находится в зоне обрушения", - добавил Легенький.

Представитель ГУ МЧС по Санкт-Петербургу отметил, что входы в здание в зоне обрушения заблокированы, "чтобы случайные люди не попали, там будут находиться только те, кто будет заниматься разборами".

Обрушение в вузе

В субботу в здании ИТМО произошло обрушение перекрытий с пятого этажа по второй, а также кровли. Университетский корпус в доме № 9А на улице Ломоносова располагается в здании Императорского коммерческого училища, построенном в 1869-1871 годы и являющемся объектом культурного наследия регионального значения. В здании располагаются учебные аудитории и лаборатории.

По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, погибших и пострадавших в результате происшествия нет, из здания были выведены более 80 человек. Следственный комитет России после обрушения перекрытий возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ").

В прокуратуре Петербурга ТАСС также сообщили, что расследование дела взято на контроль.