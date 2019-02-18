В Новосибирске окончательно потушили пожар на складе продуктов

НОВОСИБИРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС полностью потушили начавшийся в воскресенье утром пожар на продуктовом складе, сообщил в понедельник сайт Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

"В 11:10 (07:10 мск - прим. ТАСС) пожар локализован, а в 12:14 (08:14 мск) ликвидировано открытое горение. Огнем были повреждены стены склада, произошло частичное обрушение кровли. Внутри склада повреждены продукты питания по всей площади. В 02:37 местного времени 18.02.2019 года (22:37 мск. воскресенья) пожар был полностью потушен. Всего на месте пожара было задействовано 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд, и 70 человек личного состава", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в промышленной зоне в Дзержинском районе города. Площадь возгорания достигала 960 кв. м, была угроза распространения огня на соседние складские помещения. Во время пожара рухнула металлическая кровля ангара, что осложнило его тушение - у пожарных не было доступа к очагу возгорания.