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Обрушение перекрытий в университете в Петербурге

Занятия начались практически на всех площадках ИТМО

Учебные занятия в комплексе на улице Ломоносова, где в одном из зданий произошло обрушение отменены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Учебный процесс после выходных возобновился на всех площадках петербургского университета ИТМО, кроме той, что расположена на улице Ломоносова, где в субботу произошло обрушение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Занятия в комплексе корпусов на Ломоносова отменены. Занятия в остальных корпусах начались", - сказали в пресс- службе.

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Ранее стало известно, что после ЧП университет ИТМО обратился с просьбой провести экспертизу всех корпусов, расположенных на улице Ломоносова. Решение о возобновлении занятий в этих зданиях будет приниматься в оперативном режиме по итогам экспертиз.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургОбрушение перекрытий в университете в Петербурге
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