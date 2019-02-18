СМИ: в Индии после нападения на колонну военных задержаны более 20 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 февраля. /ТАСС/. Силы безопасности Индии задержали по меньшей мере 23 человек в выходные в штате Джамму и Кашмир на севере Индии по подозрению в связях с экстремистской группировкой "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"). Об этом в понедельник сообщил журнал India Today.

По информации издания, задержания связаны с нападением 14 февраля на колонну индийских военных, в результате которого погибли 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя "Джаиш-е-Мухаммад", одна из действующих Джамму и Кашмире радикальных исламистских группировок.

В настоящий момент полиция и армия продолжают совместную операцию в округе Пулвама. Ранее также сообщалось о том, что службы безопасности уничтожили двух боевиков, в том числе организатора нападения.

Ситуация в Джамму и Кашмире - единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, - остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти заявления.