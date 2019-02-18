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Обрушение перекрытий в университете в Петербурге

В Петербурге не обнаружили людей после завершения обследования завалов в университете ИТМО

На месте проводится работа по укреплению конструкций

ТАСС, 18 февраля. /ТАСС/. Завалы одного из корпусов Санкт-Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), обрушившегося в минувшую субботу, обследованы полностью, людей там нет. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На данный момент все завалы обследованы, обследование завершено, людей не обнаружено", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что разбор завалов продолжается, параллельно проводится работа по укреплению конструкций.

Занятия перенесены в другие корпуса университета.

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16 февраля в корпусе университета ИТМО, который располагается в здании XIX века на улице Ломоносова в центре Петербурга, произошло сквозное обрушение перекрытий с пятого по второй этажи и кровли, когда в здании шли занятия. Были эвакуированы более 80 человек - студенты и преподаватели, в том числе 21 иностранный учащийся. Погибших и пострадавших не оказалось.

В МЧС предварительной причиной ЧП назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ. Следственный комитет России по факту обрушения перекрытий возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ").

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РоссияСанкт-ПетербургОбрушение перекрытий в университете в Петербурге
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