В Петербурге не обнаружили людей после завершения обследования завалов в университете ИТМО

ТАСС, 18 февраля. /ТАСС/. Завалы одного из корпусов Санкт-Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), обрушившегося в минувшую субботу, обследованы полностью, людей там нет. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На данный момент все завалы обследованы, обследование завершено, людей не обнаружено", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что разбор завалов продолжается, параллельно проводится работа по укреплению конструкций.

Занятия перенесены в другие корпуса университета.