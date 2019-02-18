Все отравившиеся хлором в бассейне в Нижнем Новгороде выписаны из больниц

ТАСС, 18 февраля. Все посетители бассейна фитнес-клуба Gold's Fitness в Нижнем Новгороде, госпитализированные с ингаляционным отравлением хлором, выписаны из больниц. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что 6 февраля из-за отравления хлором были госпитализированы семь человек - пятеро детей и двое взрослых. По состоянию на 11 февраля, четверо детей и двое взрослых были выписаны из больниц. В медучреждении оставался один ребенок, которого перевели в другое отделение по причинам, не связанным с инцидентом.

"Все пострадавшие в результате выброса хлора в бассейне фитнес-клуба Gold's Fitness, госпитализированные в лечебные организации Нижнего Новгорода, выписаны", - уточнили в пресс-службе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, прокуратура проводит проверку.