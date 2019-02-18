Полиция задержала в Приамурье подозреваемую в ложном сообщении об акте терроризма

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Благовещенском районе Амурской области подозреваемую в ложном сообщении об акте терроризма, сообщается в понедельник на сайте управления МВД России по Амурской области.

"В Благовещенском районе сотрудники полиции задержали подозреваемую в ложном сообщении об акте терроризма", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что вечером 17 февраля в МО МВД России "Благовещенский" поступило сообщение о двух готовящихся взрывах в селе Усть-Ивановка Благовещенского района, в том числе в помещении местной школы. Сотрудники заинтересованных ведомств проверили информацию. Предметов, представляющих опасность, они не обнаружили. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы.

"Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Благовещенский" и УФСБ России по Амурской области установили, что к данному преступлению может причастна местная жительница 1986 года рождения. Сотрудники полиции доставили гражданку в дежурную часть", - отмечается в сообщении.