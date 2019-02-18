Подрядчик строительных работ в ИТМО сообщил, что принял объект с незавершенным ремонтом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Компания "Петербург Реставрация", подрядчик выполнения ремонтных работ в корпусе Санкт-Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), обрушившегося 16 февраля, приняла объект с незавершенным ремонтом. Об этом в понедельник ТАСС заявил генеральный директор компании Никита Барабанщиков.

"В помещениях, предназначенных для ремонта, ранее уже выполнялись строительные работы, которые по неизвестной для нас причине были приостановлены и не завершены в полном объеме. Нам был передан объект в работу с незавершенными демонтажными работами. Кто и как делал, у меня информации нет", - сказал Барабанщиков.

Он добавил, что его компания выполняла работы на втором этаже рухнувшего корпуса. Согласно проектной документации, полученной компанией от заказчика (им выступил ИТМО), был предусмотрен ремонт трещин и усиление отдельных конструкций.