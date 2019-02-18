Подрядчик строительных работ в ИТМО сообщил, что принял объект с незавершенным ремонтом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Компания "Петербург Реставрация", подрядчик выполнения ремонтных работ в корпусе Санкт-Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), обрушившегося 16 февраля, приняла объект с незавершенным ремонтом. Об этом в понедельник ТАСС заявил генеральный директор компании Никита Барабанщиков.
"В помещениях, предназначенных для ремонта, ранее уже выполнялись строительные работы, которые по неизвестной для нас причине были приостановлены и не завершены в полном объеме. Нам был передан объект в работу с незавершенными демонтажными работами. Кто и как делал, у меня информации нет", - сказал Барабанщиков.
Он добавил, что его компания выполняла работы на втором этаже рухнувшего корпуса. Согласно проектной документации, полученной компанией от заказчика (им выступил ИТМО), был предусмотрен ремонт трещин и усиление отдельных конструкций.
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"Там был предусмотрен локальный ремонт, то есть по результатам обследования, которое было представлено в проектной документации, состояние несущих конструкций, внутренних стен, простенков, оно признано ограниченно работоспособным и по результатам рекомендаций предусматривает ремонтные мероприятия, но без выделения первоочередных противоаварийных мероприятий. Это состояние, которое подлежит ремонту, но не аварийное", - пояснил генеральный директор компании.
16 февраля в корпусе университета ИТМО, который располагается в здании XIX века на улице Ломоносова в центре Петербурга, произошло сквозное обрушение перекрытий с пятого по второй этажи и кровли, когда в здании шли занятия. Были эвакуированы более 80 человек. Никто не пострадал.
В МЧС предварительной причиной ЧП назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ. Следственный комитет России по факту обрушения перекрытий возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ").