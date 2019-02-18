Подрядчик отрицает, что складирование стройматериалов в ИТМО стало причиной обрушения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Компания "Петербург Реставрация", подрядчик выполнения ремонтных работ в корпусе Университета ИТМО, где произошло обрушение, отрицает, что оно могло случиться из-за складирования строительных материалов. Об этом в понедельник ТАСС сообщил генеральный директор компании Никита Барабанщиков.
В МЧС ранее предварительной причиной ЧП назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ. Следственный комитет России по факту обрушения перекрытий возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ").
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"Складирование материалов не могло стать причиной нарушения. <…> Наш подвоз и складирование материалов, которые были необходимы на этапе подготовительных работ, осуществлялись частями, материалы использовались и вырабатывались по помещениям", - сказал Барабанщиков.
Он уточнил, что компания начала работу на объекте 1 февраля, после того как получила разрешение петербургского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
16 февраля в корпусе Университета ИТМО, который располагается в здании XIX века на улице Ломоносова в центре Петербурга, произошло сквозное обрушение перекрытий с пятого по второй этажи и кровли, когда в здании шли занятия. Были эвакуированы более 80 человек. Никто не пострадал.