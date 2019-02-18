Родные арестованных в Кабо-Верде моряков подали обращения в профсоюз из трех регионов РФ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) получил из трех регионов России обращения от родственников моряков, арестованных в Кабо-Верде, сообщил ТАСС в понедельник председатель организации Юрий Сухоруков.

Как сообщалось ранее, шедшее под флагом Панамы грузовое судно ESER, на котором находились российские моряки, было задержано в порту Прая. По данным посольства РФ в Кабо- Верде, правоохранительные органы подозревают моряков в контрабанде наркотиков - более 9 т кокаина. 3 февраля власти Кабо-Верде приняли решение поместить всех россиян под стражу в тюрьму "Сан Мартиньш".

"[Родственники моряков] на связи, они приходили в наши региональные подразделения, написали заявления. Петербург, Нижний Новгород и Мурманск - везде родственники приходили", - сказал Сухоруков.

По данным РПСМ, морякам до сих пор не предъявлено обвинение. Судовладелец на связь не выходит.

"Достоверность паспорта человека, который подписывал контракт [со стороны судовладельца] мы не можем проверить - это за рамками наших полномочий. Но установили, что e-mail фальшивый, название компании фальшивое - нет такой. Турецкая сторона [раньше судно, на котором была задержана команда, принадлежал компании из Турции] ответила, что они судно продали, а дальше им запрещено комментировать - делом занимаются правоохранительные органы", - добавил Сухоруков.