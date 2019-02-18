Задержан бывший начальник колонии Ярославля, где подвергался пыткам заключенный Макаров

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Бывший начальник ИК-1 Ярославля, где в 2017 году подвергался пыткам заключенный Евгений Макаров, задержан. Об этом в понедельник сообщается на странице фонда "Общественный вердикт" в Facebook .

"Сотрудники Следственного комитета задержали в Ярославле бывшего начальника колонии №1 Дмитрия Николаева. Задержание связано с расследованием уголовных дел о пытках заключенных. Потерпевшими признаны несколько бывших и нынешних заключенных ярославских колоний, которых защищает "Общественный вердикт", - говорится в сообщении.

В Следственном управлении СК РФ по Ярославской области информацию пока не комментируют.

Сайт "Новой газеты" 20 июля 2018 года опубликовал материал о пытках в колонии №1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. Региональное СУ СК РФ возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий, 24 июля оно было передано в центральный аппарат СК. Суды Ярославля арестовали 14 фигурантов дела, еще один находится под домашним арестом по состоянию здоровья.

23 августа на сайте "Новой газеты" появилось еще одно видео об избиении заключенных в колонии №1. При изучении видеозаписи среди избивавших следователи выявили фигурантов дела о пытках Макарова, по данному факту также возбуждено уголовное дело.

Следователи в Ярославской области возбудили 22 уголовных дела по факту незаконного применения физической силы к заключенным в регионе с июля 2018 года, когда было опубликовано видео с избиением Макарова.