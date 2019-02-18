Защита обжаловала приговор датчанину, осужденному в Орле на шесть лет за экстремизм

ОРЕЛ, 18 февраля. /ТАСС/. Защита подданного Дании Денниса Кристенсена оспорила приговор Железнодорожного суда Орла, признавшего его виновным в организации в городе деятельности общины религиозной организации "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ). Соответствующая апелляция подана, сообщил ТАСС адвокат Кристенсена Антон Богданов.

"Сегодня подана жалоба на обвинительный приговор Кристенсена в части признания его виновным и назначения наказания в виде шести лет лишения свободы. Жалобу будет рассматривать Орловский областной суд", - сказал Богданов. Ранее защита подала жалобу на содержание Денниса Кристенсена под стражей.

Обвинительный приговор Деннису Кристенсену был вынесен Железнодорожным районным судом Орла 6 февраля. По данным следствия, датчанин знал о том, что орловское отделение религиозной организации "Свидетели Иеговы" было признано судом экстремистским в 2016 году, но продолжал проводить собрания и распространять книги и брошюры.

Как сообщалось, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет назвала "опасным прецедентом" обвинительный приговор Кристенсену и призвала пересмотреть решение суда. Обеспокоенность приговором выразили и наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен написал на своей странице в Twitter, что датское внешнеполитическое ведомство окажет своему подданному поддержку, если тот решит обжаловать приговор. Датское отделение правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия") признало Кристенсена узником совести и назвало судебный процесс "политическим преследованием".