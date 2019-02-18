Полиция накрыла в Пскове подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков

ПСКОВ, 18 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции ликвидировали в Пскове подпольную лабораторию, где в особо крупном размере производился синтетический наркотик мефедрон. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Псковской области, опубликованном на сайте ведомства.

В ходе спецоперации правоохранители изъяли более 1 кг мефедрона, что эквивалентно более 4 тыс. разовых доз, а также более 100 кг различных химических составляющих и лабораторное оборудование.

"Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области ликвидирована подпольная лаборатория по производству наркотических средств. При проведении обысков сотрудниками полиции изъято свыше одного килограмма мефедрона, что эквивалентно более 4 тыс. разовых доз, а также свыше 100 кг различных химических составляющих и лабораторное оборудование", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, лаборатория была оборудована ранее судимым жителем Санкт-Петербурга. "С целью личного обогащения подозреваемый организовал поставку необходимых реактивов и оборудования. Он арендовал жилой дом в одном из районов Псковской области, где и осуществлял незаконное изготовление мефедрона. Наркотическое средство сбывал в особо крупных размерах оптовыми партиями посредством тайников-закладок на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы ведомства, владелец лаборатории подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.