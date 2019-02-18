Дело экс-директора федерации баскетбола России о хищении 44 млн рублей направили в суд

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани, обвиняемого в хищении 44 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в Генпрокуратуре.

"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего теперь уже бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола. Уголовное дело направлено в Чертановский районный суд Москвы", - сообщили в надзорном ведомстве.

Домани обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"). По версии следствия, он вместе с бывшими президентом РФБ Юлией Аникеевой и главным бухгалтером федерации Михаилом Кочаряном, при пособничестве профессионального бухгалтера Елены Силиной с февраля 2014 по август 2015 года заключали с подконтрольными им ИП фиктивные гражданско-правовые договоры о выполнении работ по организации фуршетов, банкетов и других торжеств. Полученные по договорам деньги они обналичивали и распределяли между собой.

Эта преступная схема была выявлена в декабре 2015 года вновь избранным руководством РФБ в ходе аудиторской проверки, после чего новый глава РФБ обратился с заявлением в правоохранительные органы. "Всего в результате мошеннических действий бывших сотрудников федерации похищено почти 44 млн рублей", - сообщили в Генпрокуратуре. Домани скрылся и был объявлен в международный розыск. В октябре 2018 года он был экстрадирован из Черногории и арестован.

Ранее приговорами Чертановского районного суда Москвы Аникеева и бухгалтер приговорены к различным срокам лишения свободы. В связи с тем, что в октябре 2016 года главный бухгалтер РФБ умер от тяжелого продолжительного заболевания, уголовное дело в отношении него прекращено в связи со смертью.

Дмитрий Домани - сын советского баскетболиста Вячеслава Домани. Дмитрий Домани играл за ЦСКА, в составе которого трижды становился чемпионом России, московское "Динамо", самарские "Красные Крылья" и сборную России. С 2013 года Домани совмещал должности исполнительного директора РФБ и генерального менеджера сборной России. На этом посту он оказался замешан в скандале с несколькими игроками сборной, 29 декабря 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств Общероссийской общественной организации "Российская федерация баскетбола" путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров, в отношении Домани было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в мошенничестве.